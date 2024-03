eDreams, crescono ricavi e redditività, gli obiettivi per il 2025

11:22

Cifre da record per eDreams Odigeo. Lo raccontano i risultati dei primi nove mesi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che mostrano come i ricavi abbiano toccato quota 507,3 milioni e registrato un +10% rispetto allo scorso anno.

Cresce anche la redditività che con 88,6 milioni di euro fa segnare un ottimo +54%, così come il profitto marginale (158,9 milioni di euro) con un +38%.



“Continuiamo a essere pionieri nell'industria del viaggio - commenta Dana Dunne, Ceo di eDreams Odigeo - con il nostro modello di abbonamento, che ha superato i 5,4 milioni di membri ed è il maggior contributore ai nostri ricavi e profitti". Il business basato sugli abbonamenti, infatti, rappresenta ora il 78% del profitto marginale della società.



E proprio alla luce di questi continui incrementi e delle previsioni per l'anno fiscale 2025, l'azienda annuncia un piano di riacquisto azionario di 5,5 milioni di azioni, fino a un valore di 50 milioni di euro.

Entro il 31 marzo 2024, inoltre, eDreams Odigeo stima un ulteriore aumento degli abbonamenti Prime tra 5,75 e 5,9 milioni e un range di ebitda di cassa compreso tra 120 e 122 milioni di euro.

"Con il 64% del nostro percorso ormai completato, siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati" conclude Dunne. Obiettivi che si traducono in 7,25 milioni di iscritti Prime e 180 milioni di ebitda di cassa entro l'esercizio 2025.

Gaia Guarino