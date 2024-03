Gruppo Gattinoni, focus sul mercato del Centro Sud

13:28

Il Gruppo Gattinoni punta sul mercato del Centro Sud Italia.

Al centro dei focus organizzati durante Bmt i più aggiornati strumenti dell’azienda, dalla tecnologia al servizio delle agenzie, alla formazione dedicata, dalle novità di prodotto – programmazioni Tour e Mare Italia – ai progetti di rete che coinvolgono il mondo delle affiliate: le Gattinoni Mondo di Vacanze, le My Network e le Point.

“L’appuntamento a Napoli è sicuramente un importante momento di incontro tra partner per continuare a lavorare insieme in un contesto esterno agli incontri usuali, riuscendo a fare non solo business, ma anche networking - commenta Isabella Maggi (nella foto), marketing & communication director Gruppo Gattinoni -. Vogliamo incontrare le agenzie, raccontare le novità di prodotto e le innovazioni di servizi e tecnologia che abbiamo lanciato o stiamo studiando per agevolare il lavoro quotidiano degli agenti di viaggio. Inoltre, parleremo di formazione, eventi e appuntamenti che stiamo pianificando tra la primavera e l’estate. Ci aspettiamo di mettere a fuoco tanti spunti per tornare a lavorare su progetti sempre più vicini alle agenzie e al territorio”.