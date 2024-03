10:14

“Si tratta di una regolamentazione fuffa”. Il sindaco di Milano Beppe Sala non usa mezzi termini per definire i provvedimenti annunciati dal Governo sugli affitti brevi. “Su questa tematica - ha spiegato a margine di un evento per i primi 40 anni di 'Affari&Finanza' all'Università Bocconi - siamo fermi. Il ministro Santanchè dice che questo è il primo governo che fa una regolamentazione, in realtà è una regolamentazione inutile che non aiuta a convertire - come vogliamo tutti noi sindaci - una parte significativa di affitti brevi in lungo termine. Se non si condivide questo principio è tutto inutile”.

E guardando al futuro, non si mostra ottimista. “Se cambierà qualcosa lo dirà la storia, se fra due-tre anni sarà cambiato qualcosa sugli affitti brevi avrà avuto ragione la Santanchè - conclude, come scrive ilsole24ore.com -. Ma non credo, purtroppo”.