Vacanze col Cuore: prenotazioni in aumento del 20 per cento

08:42

Il Gruppo Vacanze col Cuore comincia il 2024 con un consuntivo che indica oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita del 20 per cento.



Il modello di ‘hotellerie orizzontale’ creato e sviluppato da Loek van de Loo (nella foto) ha visto soprattutto i resort più piccoli ottenere ottimi riscontri. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique, dislocati tra lago di Garda e lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione.



“Ha premiato - commenta il fondatore, Loek van de Loo - aver definito in maniera precisa il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dagli zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto a una clientela che ama il camping più wild, con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta”.



“Per tirare le somme – dice van de Loo commentando il consuntivo - abbiamo ottenuto un fatturato 2023 con una crescita dell’11% lavorando con lo stesso numero di destinazioni da tre anni a questa parte. Infatti abbiamo consolidato i risultati degli ultimi due anni e li stiamo superando oltre le più ampie aspettative, al netto del caro energia e materie prime che aveva minacciato l’inizio della stagione e l’attuale peso dell’inflazione che continua a rendere critica la gestione economica. Questo risultato è anche merito della nuova strategia di booking e digital marketing: abbiamo lavorato su un sistema proprietario di gestione delle prenotazioni completamente rinnovato, che ci ha consentito di elaborare 32mila richieste, grazie ad un’integrazione di tutta la strategia di digital marketing”.



Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul lago Trasimeno.



“Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione”.

L’apertura è fissata per la fine di giugno.