08:08

Debutta Global Travel Tech, la nuova alleanza tra Ota presentata ufficialmente all’Itb di Berlino. Una vera e propria associazione di categoria, che riunisce Amadeus, Booking Holdings, eDreams Odigeo, Expedia Group, Skyscanner e Travelport, e che mira a dare più potere ai viaggiatori attraverso soluzioni politiche globali.

Il piano d’azione prevede un sostegno congiunto tra i membri su questioni quali la concorrenza digitale, l’accesso equo e non discriminatorio ai dati per gli intermediari, la privacy e la tassazione digitale, oltre alla sostenibilità normativa. “L’ambizione di Global Travel Tech - ha affermato il segretario generale, Emmanuel Mounier - è quella di contribuire a definire un quadro politico ‘intelligente’ e promuovere iniziative di settore per rendere l'industria dei viaggi e del turismo più competitiva e trasparente”.



La nuova associazione delle Ota sottolinea, in particolare, come “l’accesso ai dati possa consentire, agli intermediari di viaggio, di combinare il trasporto, i soggiorni e i servizi più adatti ai loro clienti. Inoltre, dati affidabili e coerenti sull’impronta ambientale delle diverse opzioni di trasporto e alloggio possono essere un’altra componente per scelte più ecologiche e creare un incentivo a decarbonizzare ulteriormente il settore dei viaggi”.