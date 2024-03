Il Gruppo Frigerio proiettato al futuro: nel 2024 si festeggiano tre anniversari

08:00

Sono stati 150 gli agenti di viaggi tra dipendenti, agenzie affiliate e consulenti della rete provenienti da tutta Italia a partecipare alla convention del Gruppo Frigerio.

La convention ha segnato l'apertura di un anno importante per l'azienda, che nel 2024 festeggia tre anniversari: 25 anni di Frigerio Viaggi Network, 50 anni di Frigerio Viaggi e 75 anni di Frigerio Trasporti.



"Col cuore, insieme più lontano" è il claim della convention e della limited edition del logo degli anniversari. “Perchè quella del Gruppo Frigerio è la storia di una passione che si tramanda da tre generazioni, condivisa ogni giorno con collaboratori e affiliati, le persone che abbiamo scelto e che ci hanno scelto, che si mettono in gioco, che ci mettono il cuore” ha detto il presidente Giancarlo Frigerio -. Insieme siamo arrivati qui oggi e domani arriveremo ancora più lontano, perché il lavoro di squadra permette alle persone comuni di raggiungere risultati fuori dal comune".



Paola Frigerio, travel, marketing & network director, ha anticipato il percorso per le celebrazioni degli anniversari e ha ripercorso le tappe di una storia in continua evoluzione, ribadendo l’importanza del lavoro di gruppo. “Il tutto è maggiore della somma delle sue parti, come diceva Aristotele: i problemi si dividono, le idee si moltiplicano, i risultati arrivano”. Insieme a Natalia Boccadoro, responsabile programmazione e Sarah Bogani, responsabile leisure e welfare, ha approfondito gli strumenti mani degli agenti del Gruppo: i cataloghi esclusivi e il nuovo sito web.



Carlo Frigerio, mobility director, si è soffermato sui punti di forza della divisione Trasporti. Simone Frigerio, general director, oltre ad aver dato risultati e obiettivi per il nuovo anno, ha illustrato le novità di FriTravelApp, piattaforma di proprietà sviluppata per il business travel, che nel 2024 vedrà l’implementazione del calcolo delle emissioni co2 in fase di prenotazione.



Chiara Frigerio, hr director, ha evidenziato infine la centralità della persona e l’importanza di formazione, aggiornamento e soft skill.

Ospiti della convention, oltre a Starhotels nelle veci di padrone di casa, Ita Airways, Msc Crociere, Alpitour World, Sand Tour, Civitatis ed Ergo Assicurazione.