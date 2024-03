Astoi: obiettivo sul mercato del Centro Sud

09:53

Astoi si focalizza sul mercato del Centro Sud alla vigilia di un’estate che si preannuncia positiva.

Le previsioni per il 2024 posizionano infatti il segmento package in crescita del 10% sul 2023 e confermano che la voglia di viaggiare non arretra nemmeno di fronte all’inflazione e alle tensioni internazionali. La sfida per gli operatori sarà di studiare e interpretare adeguatamente le mutevoli esigenze dei viaggiatori e i loro comportamenti.



Fra gli obiettivi principali dell’associazione, quello di promuovere la conoscenza delle destinazioni tra le agenzie di viaggi e in quest’ottica Astoi collaborerà con Tourism Australia, che ha in programma un rinfresco aperto agli adv durante Bmt.



Durante questo evento, l’Aussie specialist trainer di Tourism Australia, che si occupa della formazione degli agenti di viaggi a livello nazionale, promuoverà i vantaggi offerti dal programma.



“Il 2024 è partito con segnali molto incoraggianti e il turismo organizzato cresce ancor più del turismo in generale – ha commentato il presidente di Astoi, Pier Ezhaya (nella foto) -. Siamo felici di abitare questo settore, dato come uno con la maggiore crescita nei prossimi 20 anni, considerato che la vacanza è diventata un bisogno primario e incomprimibile. La nostra responsabilità è ora quella di capire le opportunità e le insidie che i grandi cambiamenti tecnologici e sociali stanno imponendo al nostro settore, in particolare le declinazioni dell’Intelligenza Artificiale Generativa. Affrontiamo il futuro con immutata energia consci di essere un pilastro dell’economia nazionale grazie non solo alla nostra resilienza, come abbiamo dimostrato, ma anche per la capacità di innovare e anticipare nuove tendenze e modi di viaggiare”.