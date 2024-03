Gruppo Hurtigruten, HX sospende la programmazione in Africa occidentale

11:49

Il marchio di crociere di spedizione del gruppo Hurtigruten, HX, ha sospeso i suoi piani che prevedevano l’inizio delle attività in Africa occidentale a causa dei "crescenti livelli di instabilità nella regione".

HX aveva aggiunto Capo Verde, Dakar, Banjul e le isole Bissagos al suo portafoglio di prodotti per il 2023/24.

"In precedenza, HX aveva ampliato il proprio portafoglio di prodotti per includere l'Africa occidentale per la stagione 2023/24 - spiegano i responsabili del marchio in una nota riportata da TTG Media -. Tuttavia, a causa dei crescenti livelli di instabilità nella regione, HX ha deciso di sospendere le sue operazioni per la prossima stagione per garantire la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio”.



Nel frattempo, Hurtigruten darà il benvenuto a Maud, l’ultima nave che arriverà entro la fine dell'anno.

Maud, che si è unita alla flotta HX nel 2021, tornerà temporaneamente a navigare sui viaggi Coastal Express di Hurtigruten, prima di unirsi alla flotta HX nel 2026.

A partire da metà aprile maud salperà così per una serie di itinerari pianificati nelle isole britanniche prima di riposizionarsi in Artico per l’estate.



"Hurtigruten sta intraprendendo il più significativo miglioramento nel settore delle crociere - ha affermato Daniel Skjeldam, amministratore delegato del gruppo -. Le diverse capacità della flotta del Gruppo ci danno l'opportunità di spostare temporaneamente Maud da HX a Hurtigruten, riempiendo il vuoto lasciato dal programma di restyling della flotta. Maud tornerà nuovamente a HX nel 2026”.



Tutti gli ospiti prenotati sulle crociere interessate sono già stati contattati direttamente o saranno contattati dal loro agente di viaggi e avranno la possibilità di accettare il 125% dell’importo pagato come futuro credito per crociere o di ottenere un rimborso completo.

Gli ospiti di crociere selezionate nell'Antartide a bordo della Maud sono stati automaticamente trasferiti alle crociere su Fridtjof Nansen, Fram o Roald Amundsen.