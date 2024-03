Ama Waterways: Certares cede le quote. L Catterton nuovo azionista

12:47

La società di investimento globale L Catterton è il nuovo azionista di Ama Waterways e subentra a Certares.

Catterton ha infatti acquisito una partecipazione significativa in Ama Waterways da un consorzio di investitori guidato dal gruppo Certares, che ha venduto il suo intero investimento nella compagnia di crociere fluviali.

Certares, che detiene partecipazioni in G Adventures e American Express Global Business Travel, era un investitore in Ama Waterways dal 2017.



L Catterton si unisce come quinto investitore in AmaWaterways, fondata nel 2002 da Rudi Schreiner, Kristin Karst e Gary Murphy, che continueranno a detenere una proprietà significativa della società.



In un intervento riportato da TravelWeekly, Schreiner ha affermato che L Catterton, che detiene investimenti di maggioranza in marchi tra cui Birkenstock e West Marine, offre idee su come i marchi possono lavorare insieme per sfruttare le opportunità di crescita.

"Condividono la nostra passione per l'innovazione e un impegno costante nel creare esperienze senza precedenti per gli ospiti - ha affermato Schreiner -. Non vediamo l'ora di lavorare con loro per espandere e migliorare il portafoglio di crociere fluviali per i nostri clienti”,



L Catterton è stata fondata nel 2016 dalla partnership fra Catterton, azienda di beni di lusso LVMH e Financiere Agache, il family office di Bernard Arnault, amministratore delegato di LVMH.

LVMH possiede marchi di moda come Louis Vuitton e Belmond.



La nuova partnership tra L Catterton e AmaWaterways potrebbe portare la linea ad espandere le sue offerte di lusso.

"Poiché il desiderio dei consumatori di esperienze di viaggio di lusso continua a crescere, comprendiamo l'importanza di creare opportunità curate per consentire agli ospiti di vedere il mondo - ha affermato Marc Magliacano, socio dirigente di L Catterton -. Non vediamo l'ora di sfruttare la nostra rete globale e la nostra profonda esperienza nel settore dei viaggi per identificare nuove opportunità di crescita e iniziative di espansione ponderate, rafforzando al tempo stesso lo spirito innovativo e pionieristico che ha guidato il successo di Ama Waterways negli ultimi due decenni”.