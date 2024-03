Allianz Trade lancia 'Trade pay', la nuova soluzione di pagamento

14:15

Allianz Trade ha annuciato il lancio di Allianz Trade pay, una soluzione di pagamento con una serie di servizi dedicati alle attività di e-commerce b2b, che comprende non solo una soluzione di finanziamento istantaneo attraverso i partner ma anche l’abilitazione digitale dell’acquirente, un sistema di gestione e mitigazione del rischio di frodi telematiche e un’assicurazione del credito commerciale al momento del pagamento.

Con l’assicurazione crediti per l’e-commerce, Allianz Trade offre una copertura in tempo reale contro i rischi di mancato pagamento ai marketplace b2b, ai fornitori che utilizzano il sistema Buy now, pay later e agli e-merchant.



Fra le soluzioni, Allianz Trade pay offre un’assicurazione crediti dedicata all’e-commerce, una soluzione immediata di finanziamento, una soluzione immediata di finanziamento per le attività multinazionali.



“Con Allianz Trade pay siamo in grado di gestire l’intera catena del valore dell’e-commerce b2b, dal Kyb fino al pagamento e soddisfiamo le esigenze dell’intero ecosistema dagli e-merchant agli operatori Bnpl, dalle banche ai marketplace" afferma François Burtin, responsabile globale dell’e-commerce di Allianz Trade.



“Siamo molto soddisfatti di Allianz Trade pay e siamo convinti che stimolerà ulteriormente la crescita del mercato dell’e-commerce b2b. I modelli commerciali si stanno trasformando e in quanto leader mondiale dell’assicurazione crediti commerciali, dobbiamo guidare il cambiamento del nostro settore. Il potenziale di Allianz Trade pay è infinito e puntiamo a spingerci ancora oltre. Continueremo a sviluppare servizi e funzionalità sempre più innovativi, come ad esempio la visualizzazione live consolidata, i dashboard dinamici dedicati e le allerte automatiche. L’e-commerce b2b è in costante crescita e noi non mancheremo di promuovere questo importante cambiamento del modo in cui le aziende gestiscono il commercio”, conclude Anil Berry, membro del management board responsabile di commercial underwriting, distribution, e-commerce e marketing.