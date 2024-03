13:04

Un balzo in avanti nella promozione del turismo sostenibile e nella creazione di circuiti virtuosi per Evaneos. È dall'Itb di Berlino che l'azienda lancia una partnership strategica con Planeterra, organizzazione no-profit che supporta le comunità locali a trarre beneficio economico e sociale dal turismo.

Una collaborazione che parla di sostenibilità su un livello più profondo, che non si limita alle emissioni ma che vuole "crare valore per le destinazioni e le persone che ci vivono", spiega Jamie Sweeting, president di Planeterra.



Un'operazione strategica anche per combattere l'overtourism. "In questo modo possiamo lavorare meglio sulla distribuzione dei flussi - precisa Aurelie Sandrel, co ceo di Evaneos -, una strategia necessaria se pensiamo che attualmente la maggior parte del turismo si concentra sul 5% del mondo".

Alessia Noto