Franco Montanari entra in Ti.Es.Bi tour operator

11:10

Ti.Es.Bi. Milano Tour Operator, t.o. che dal 2015 opera con esperienza sul segmento dei viaggi su misura, sceglie Franco Montanari come nuovo product manager per l’Oceano Indiano e il Medio Oriente.

Una nomina che deriva dalla volontà di cercare costantemente l'eccellenza, una competenza - quella di Montanari - che per il t.o. diventa un valore aggiunto contribuendo in modo significativo al successo dell'azienda.

"La sua vasta esperienza e profonda conoscenza delle destinazioni lo rendono un punto di riferimento prezioso per chiunque cerchi expertise in queste regioni affascinanti", spiegano Sergio Bassi e Carmen Piccinini, titolari di Ti.Es.Bi. Milano Tour Operator.



"La sua dedizione al lavoro e la passione per il turismo saranno sicuramente un plus per la nostra squadra".

Con l'introduzione di Montanari nel team, dunque, Ti.Es.Bi. rinnova il proprio supporto agli adv, offrendo loro un ulteriore punto di riferimento per formulare proposte di viaggio sempre più ricche e personalizzate. G.G.



Nella foto, Franco Montanari e Sergio Bassi