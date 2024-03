Mappamondo in roadshow con Emirates in Veneto

12:28

Mappamondo annuncia il roadshow che l’11 e 12 marzo toccherà le città di Padova, Treviso e Udine, realizzato in collaborazione con Emirates.

Si tratta di un appuntamento riservato alle adv partner con un focus sulle proposte Summer e sui Viaggi di Nozze, con partenza da Venezia a bordo di voli Emirates.



Un'occasione, parallelamente, per consolidare i rapporti con la distribuzione anche a fronte della recente nomina di Umberto Ballotta come nuovo responsabile commerciale per il Triveneto al fianco di Mariano Zanchetta, responsabile delle provincie di Verona, Padova e Rovigo.



L'evento rappresenterà un momento di confronto e formazione per gli adv, con riflettori puntati su Thailandia, Indonesia, Australia e Sudafrica, mete care a Mappamondo che da quest’anno diversifica la sua offerta nelle destinazioni con le proposte culturali firmate Shiruq.



Gaia Guarino