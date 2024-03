Club Med lancia il recruiting per la summer: 400 le figure ricercate

09:19

Parte la campagna di recruiting per la primavera/estate di Club Med, che cerca 400 figure professionali per i suoi resort in Europa, 150 delle quali in Italia.

Pubblicità

Per rafforzare i suoi team, Club Med è alla ricerca di un totale di 400 G.E. & G.O. (Gentils Organisateurs – Gentili Organizzatori, Gentils Employés – Gentili Dipendenti) provenienti dall’Europa del Sud, ossia Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Svizzera.



I profili sono da inserire nel settore dell'ospitalità e della ristorazione, con particolare attenzione ai settori cucina, con commis di cucina, lavapiatti, cuochi/e, pasticcieri/e, capi partita, sous-chef; housekeeping con camerieri/e ai piani per servizio camere e aree comuni; bar & ristorazione con camerieri/e di sala, bartender e accoglienza per receptionist.



I dettagli per i recruiting sulla pagina clubmedjobs.com.