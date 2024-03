di Paola Trotta

08:03

Itinerari inediti, flessibilità di orari, lunghe permanenze nei porti. Explora Journeys, il brand di viaggi di lusso del Gruppo Msc, interpreta così la sua idea di crociera, presentando per la stagione 2024 alcuni dei suoi itinerari più esclusivi.

Da marzo a maggio i viaggiatori potranno esplorare le Hawaii e il versante pacifico degli Stati Uniti a bordo di Explora I, oppure dedicarsi alla scoperta dei porti del Mediterraneo a partire da giugno fino a novembre, a bordo di Explora I ed Explora II.



“Si tratta - spiega Koray Savas, V.P. Operazioni Alberghiere di Explora Journeys - di viaggi con destinazioni fuori dai percorsi tradizionali, che si aggiungono a porti più conosciuti, con orari di arrivo e partenza non convenzionali per garantire un’esperienza unica, lontana dalla folla e con lunga permanenza in porto”.



Il viaggio hawaiano ha due itinerari di 9 notti: ‘Vulcani delle Hawaii e la Magia di Kai’ da Vancouver (in Canada) a Honolulu Oahu (negli Usa) e ‘No Ka ‘Oi’ delle Hawaii’, da Honolulu Oahu a Vancouver.



Nell’estate, invece, protagonista è il Mar Mediterraneo con 5 itinerari combinabili di 7, 14 e 21 notti, che includono porti iconici come Mykonos, Ibiza, Venezia, Istanbul e Atene, insieme a destinazioni fuori dai soliti percorsi e porti più piccoli come Otranto, Rovigno in Croazia, ma anche St.Tropez, Porto Cervo, Portofino, Siros in Grecia, Sorrento, e poi ancora Calvi-Corsica, Marmaris in Turchia, La Valletta.