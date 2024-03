Euphemia, parte il primo road tour: quattro appuntamenti per fare networking

11:06

Quattro appuntamenti fino ad aprile, dedicati all’incontro e al confronto diretto tra agenzie e aziende partner. È partito il primo road tour di Euphemia. Al centro degli eventi formativi la relazione tra Personal Voyager e fornitori.

“Privilegiamo piccoli gruppi, non più di 20/30 Personal Voyager per tappa – spiega Ezio Barroero, presidente Lab Travel -. Incentiviamo le relazioni interpersonali, il networking, affinché le due parti possano approfondire la conoscenza reciproca, scambiandosi opinioni, idee e prospettive. Questo genera un livello di coinvolgimento che migliora il rapporto di fiducia e permette agli agenti di apprendere nozioni e informazioni utili da applicare nella fase di vendita. Rispetto ad una classica formazione basata sul modello relatore/pubblico - continua -, il nostro obiettivo è permettere ad ogni singolo consulente di aver un contatto diretto con ogni singolo fornitore. In questo caso i risultati e la soddisfazione degli agenti sono decisamente superiori, ed è questo che ci interessa, a vantaggio della loro professionalità e, non ultimo, del fatturato”.



Tra le aziende partner coinvolte nel road tour, Emirates, Gruppo Lufthansa, Ita Airways, Qatar Airways, Naar Tour Operator, Palladium Hotel e Rate Hawk.



Michele Zucchi, a.d. Euphemia, aggiunge: “Condividere le idee di Ezio a volte è una sfida, perché raramente percorre le vie tradizionali, ma questo nel tempo ci ha portato a differenziare la nostra azienda, rendendola unica. I Personal Voyager non hanno direttive di vendita: scelgono sempre il fornitore migliore per il proprio cliente, con il quale hanno un rapporto strettissimo. È nostro dovere - precisa - aggiornare, rinnovare e potenziare continuamente la relazione con i fornitori e renderla fruibile alla forza vendita, migliorando al contempo le performance sia in termini di volume che di qualità. Continua ad essere stimolante fare parte di Euphemia: in un periodo in cui molti problemi sembrano appartenere al passato, noi ci stiamo organizzando per accogliere il futuro. Rimaniamo curiosi e consapevoli del lavoro che ci attende”.