Maggiore, piattaforma rinnovata per agenzie e tour operator

11:29

Maggiore lancia una nuova offerta rivolta a tour operator e travel designer. La compagnia offre ai propri partner commerciali la possibilità di prenotare un noleggio auto in Italia da una nuova piattaforma web, a conferma immediata, mettendo a disposizione prodotti full inclusive a chilometraggio illimitato, che eliminano la responsabilità del cliente finale in caso di danno o furto, offrendo anche tariffe nette chiare e competitive. Inoltre, le prenotazioni effettuate tramite la piattaforma sono cancellabili al 100% senza penali.

Il cliente potrà poi arricchire il suo noleggio con servizi extra pagabili al momento del ritiro del veicolo con carta di credito o anche carta di debito. A questi vantaggi si aggiunge l’ampia flotta messa a disposizione dal brand: 16 gruppi auto che vanno dalla comoda city car ai pulmini più spaziosi fino a 9 posti per gruppi di famiglie e amici, ma anche auto elettriche e ibride.



Inoltre, tour operator, travel designer e gli altri specialisti di settore che decideranno di scegliere Maggiore come loro partner per il noleggio potranno contare sulla presenza capillare del brand grazie agli oltre 200 uffici di noleggio distribuiti in tutto il territorio italiano.