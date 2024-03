TikTok si conquista spazio nel travel, l’ipotesi della vendita diretta

13:27

TikTok guarda con attenzione alla vendita diretta di servizi legati al travel. A confermarlo, senza tuttavia fornire dettagli a riguardo, è stato Stuart Flint, head of Global business solutions di TikTok per Europa e Israele. In un’intervista a Skift il manager ha riconosciuto che, sebbene la piattaforma oggi non consenta agli utenti di acquistare viaggi direttamente, questo potrebbe cambiare dal momento che il "commercio è una parte davvero importante della nostra crescita e lo diventerà ancora di più”.



Dal 2022 aziende di peso del travel hanno iniziato a utilizzare massicciamente TikTok, che ha così visto aumentare le entrate pubblicitarie del segmento: “Alcuni brand di viaggi davvero interessanti collaborano con noi. Booking.com - ha precisato Flint - è per noi un cliente fondamentale, così come aziende per la prenotazione di viaggi, destinazioni e compagnie aeree”.

A quando, dunque, il passaggio a piattaforma per l'acquisto diretto di servizi turistici? "Tenete d'occhio questo spazio" è stata la risposta sibillina di Flint.