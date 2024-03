I4T punta sul Centro Sud. Garrone: “Richieste in aumento”

15:05

I4T punta sul mercato del Centro Sud Italia, che si conferma molto dinamico e promettente sul fronte delle assicurazioni.



“Oggi al Centro Sud collaboriamo con circa mille300 agenzie – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – che supportiamo attraverso 5 area manager, coordinati dal direttore di rete nazionale Ilaria Bortolato. Esistono ancora ampi margini di crescita e siamo sicuri che l’incontro a Napoli sarà un’importante occasione di business e di networking, ideale per rafforzare il rapporto di fiducia che ci lega ai nostri partner e costruire nuove relazioni di successo”.



Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T, aggiunge: “Il 2024 si è aperto con un ottimo bimestre, in crescita a doppia cifra rispetto al 2023. Il dato di per sé è positivo, ma l’elevata incidenza dell’advance booking, che potrebbe esaurire presto il suo effetto traino, unita a due giorni lavorativi in meno a marzo 2024 rispetto allo stesso mese del 2023, rischiano di generare un’inversione di tendenza sulle vendite. L’instabilità su alcune destinazioni, prima tra tutte il Mar Rosso, spinge il ricorso sempre più frequente alle polizze, anche nel mercato del Centro Sud Italia, che in passato era meno sensibile a questo tema. Parallelamente, alla richiesta di coperture assicurative specifiche, si accompagna anche una forte domanda di servizio: gli agenti cercano soluzioni sicure da proporre ai loro clienti, che siano però anche efficienti e di semplice gestione in caso di sinistri. Per questo motivo, oltre a lavorare sul prodotto, recentemente abbiamo ampliato l’organico, che oggi conta più di 40 addetti”.

I4T presenterà nuovi prodotti assicurativi sviluppati sulla base dell’ascolto degli agenti di viaggi e delle loro richieste.

È il caso della sezione Annullamento All Risks sulle nuove polizze Platino, valida per tutti gli eventi oggettivamente dimostrabili che, oltre ad uscire dalla logica dei rischi nominati, offre anche il vantaggio di estendere la copertura fino a 2 compagni di viaggio, ideale per i gruppi di amici.



Punta invece sul servizio e sull’alleggerimento del lavoro richiesto agli agenti di viaggi la nuova garanzia Bagaglio basata sull’indennizzo forfettario, che semplifica tutto il processo di gestione di sinistri, evitando all’assicurato di dover elencare i beni contenuti nella valigia smarrita o rubata, provarne il valore e la data di acquisto.