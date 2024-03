Star Clippers, un nuovo homeport nei Caraibi per l’inverno 2025-26

19:30

Un nuovo homeport nei Caraibi per Star Clippers nell’inverno 2025/26. La compagnia di crociere posizionerà un veliero nel porto di St. George, sull’isola Grenada.

Dalla nuova base, Star Clippers opererà itinerari inediti di 10 e 11 notti alla scoperta dei Caraibi.



I viaggi faranno tappa in nuove destinazioni, riporta Travel Mole, come Charlottesville e Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinica) e Saline Bay (Mayreau).



Mikael Krafft, ceo e presidente di Star Clippers, ha dichiarato: "I Caraibi sono una regione ideale per noi poiché i venti caraibici sono sempre lì ad alimentare le nostre navi".