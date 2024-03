Grimaldi Lines, torna a bordo di Cruise Roma ‘Una Nave di Libri per Barcellona’

21:00

Torna a bordo di Grimaldi Lines ‘Una Nave di Libri per Barcellona’. La compagnia di navigazione ripropone il festival della letteratura sul mare, dal 20 al 25 aprile.

Pubblicità

L’evento si svolgerà a bordo di Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines in navigazione sulla tratta Civitavecchia-Barcellona, e vedrà ospite d’onore Eugenio Bennato, diretto a Barcellona insieme alla sua band per esibirsi nel concerto ‘Aspettando San Jordi’, che si terrà il 22 aprile.



Il parterre di scrittori e giornalisti di questa edizione include: lo scrittore Lorenzo Marone, con il suo ultimo libro sull’amore intatto nonostante gli orrori della guerra; la scrittrice Gabriella Genisi, autrice del personaggio poliziesco ‘Lolita Lobosco’; lo sceneggiatore Giampaolo Simi; la giornalista Carola Carulli; redattrice cultura del TG2; la scrittrice di origine liberiana Annamaria Gehnyei; Peppe Millanta, attore, musicista e scrittore; la cantautrice Patrizia Cirulli, che duetterà con l’attore Gino Manfredi in alcuni brani tratti dalle opere di Frida Kahlo, Federico Garcia Lorca, Gabriele D’Annunzio, Salvatore Quasimodo e Catullo.



Dal 2023 ‘Una Nave di Libri per Barcellona’ - organizzata da Agra Editrice, in collaborazione con la testata Leggere:tutti e Grimaldi Lines Tour Operator, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’ANP - è parte integrante del ‘Progetto Desibook’, finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e la crescita di una coscienza europea tra le giovani generazioni. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche studenti e docenti provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia. A terra, il tempo trascorrerà visitando Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio.