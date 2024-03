Msc Crociere apre le vendite per le partenze 2026 dall’Inghilterra

08:00

Msc gioca d'anticipo sul mercato britannico. La compagnia infatti sta aprendo le vendite per gli itinerari 2026 in partenza dall'Inghilterra.

Gli itinerari estivi, come riporta ttgmedia.com, saranno in vendita da giovedì 14 marzo e comprendranno crociere di sette o 14 notti in Islanda e Norvegia, oltre a due viaggi nel Mediterraneo.



"Per la prima volta in assoluto, avremo tre stagioni estive aperte contemporaneamente", ha affermato Antonio Paradiso, international sales vice-president della compagnia di croceire. Che ha anche espresso fiducia per l'anno appena avviato: “Dato che siamo sulla buona strada per avere un anno da record nel 2024, i nostri agenti di viaggio svolgeranno un ruolo cruciale per vendere i nostri itinerari del 2026 ai nostri clienti del Regno Unito e dell’Irlanda”.