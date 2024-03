Cultura e natura: a Venezia, Firenze e Roma negli hu camping in town

11:55

Si chiamano ‘Camping in town’ le soluzioni di hu openair, il brand di Human Company, che permettono di coniugare cultura e natura. Situati strategicamente nei pressi delle principali città d’arte italiane, rappresentano un’alternativa alle consuete camere d’albergo e sono preferite, in particolare, dalle famiglie con figli piccoli.

A Venezia, il camping in town è collocato a Marghera, a circa 10 chilometri dal centro storico, che è però facilmente raggiungibile con i mezzi. La struttura permette di visitare facilmente i monumenti e i musei del centro città e propone numerose esperienze, come il tour delle colorate Torcello, Burano e Murano, dove poter assistere anche ad una dimostrazione della soffiatura del vetro.



A soli 3 chilometri da Firenze è invece situato il camping in town della città toscana. Il centro cittadino è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta, al bus di linea che ferma proprio a pochi metri dall’ingresso o seguendo il percorso ciclopedonale. Il camping è immerso in un'oasi verde lungo il corso dell’Arno e gode di una splendida vista sulle colline proprio nei dintorni di Firenze. Tra le attività più originali proposte dalla struttura vi è il tour di Firenze a bordo di un ape-calessino.



Infine su Roma, la struttura si trova a 5 chilometri dal Vaticano. Lo hu camping in town rappresenta una base strategica per scoprire anche i dintorni della città e propone diverse attività tra cui, ad esempio, un tour notturno di Roma, per apprezzarla con un’atmosfera ancora più suggestiva.