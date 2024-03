Viaggialdo aggiunge in portfolio Stati Uniti, Caraibi e Polinesia

12:59

Viaggialdo arriva sul mercato con tre novità di prodotto che arricchiranno il catalogo con le destinazioni Stati Uniti, Caraibi e Polinesia.

“Per la Polinesia, abbiamo deciso di affidarci a Tahiti Nui Travel, il più grande corrispondente in loco - spiega Elisa Sebastianelli, a.d. di Viaggialdo -. Una scelta che ci permette di proporre sia un soggiorno in splendide guest house sia un comodo stay in strutture di alto profilo”.



Parallelamente, prosegue il lavoro svolto sulle Maldive grazie ai contratti siglati con guest house a gestione italiana che si vanno ad aggiungere a resort di ogni livello. “L’inserimento delle guest house nella nostra offerta - conclude Sebastianelli - è dettato dalla volontà di far conoscere ai nostri viaggiatori aspetti autentici e poco noti delle Maldive". G.G.