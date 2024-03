Idee per Viaggiare rilancia con le 'IdeeMix'

15:37

Idee per Viaggiare punta sul mercato del Centro Sud incotrando gli agenti di viaggi per presentare tutti i suoi punti di forza.

“Siamo in un momento del calendario particolarmente favorevole, che precede il picco delle vendite della stagione estiva, per questo è molto importante dialogare con le agenzie che provengono da aree sempre più estese rispetto al Centro-sud” commenta Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, confermando la partecipazione del t.o. a Bmt.



Mixare esperienze e destinazioni non solo rappresenta la mission dell’offerta, ma anche la principale peculiarità della programmazione 2024 di Idee per Viaggiare. Con la linea IdeeMix, il tour operator mostra molteplici possibilità di accostamento, collegando destinazioni geograficamente distanti e intrecciando esperienze di culture lontane: gli agenti di viaggi avranno a disposizione flyer che offrono una selezione di queste proposte, incluse le partenze per l’estate con promozioni dedicate, grazie a prezzi bloccati e vantaggiosi verso alcune mete.



“Richieste e prenotazioni relative alla prossima stagione estiva guardano in modo particolare a Oriente: ad esempio per il Giappone abbiamo già alcune partenze sold-out; anche Thailandia, Indonesia e certamente Cina si confermano di appeal, riscontrando grande interesse da parte dei viaggiatori. Sottolineiamo, inoltre, le proposte dedicate allo Sri Lanka, destinazione alla quale siamo intimamente legati perché rientra nel novero delle prime mete della nostra programmazione e che abbiniamo al soggiorno mare alle Maldive".



A proposito della meta regina dell’oceano Indiano, "continuiamo a registrare grande soddisfazione proprio dall’arcipelago, con richieste di soggiorno anche in estate. Tra i grandi classici rientrano gli Stati Uniti, che mantengono una granitica posizione, in rampa di lancio, tra le mete più ambite da visitare anche in estate”.



Ottimi i numeri messi a segno dal segmento dei viaggi di nozze, grazie anche alla durata media del soggiorno e relativo valore medio pratica. Anche per le proposte dedicate ai neosposi, attingere alla linea IdeeMix consente di creare un viaggio tailore made, ricco di experience da vivere durante il tour, prima di godere di privacy e relax garantiti dall’estensione mare.