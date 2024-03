Il Giappone più inedito di Ruta40 e Gabbiano Livingston, i tour nell'Hokkaido

09:21

Sono due gli itinerari su misura nati dalla collaborazione di Ruta40 e Gabbiano Livingston con Jnto, Ente del Turismo Giapponese, per portare i viaggiatori alla scoperta dell’Hokkaido. Due itinerari che consentono di visitare, oltre ai grandi classici del Giappone, anche aree meno conosciute ma ugualmente affascinanti, al di fuori delle rotte più affollate.

‘Hokkaido, il grande spazio sacro del Giappone. Alla scoperta della terra degli Ainu’ e ‘Da Honshu a Hokkaido: la magia del Giappone tra metropoli, natura e spiritualità’, questo il nome dei due tour, sono stati realizzati in collaborazione con un’esperta del Giappone, che ha vissuto in prima persona la destinazione.



Le tappe

Il primo parte da Sapporo, capitale dell’Hokkaido e prevede anche una giornata dedicata alle attività sulla neve, ma il fulcro del viaggio è la conoscenza della cultura Ainu, un popolo aborigeno proveniente dal continente asiatico che ancora abita la regioen dell’Hokkaido.



Numerose le attività previste, dal birdwatching alla pesca nel ghiaccio, dalla ciaspolata intornao al cratere vulcanico più grande del Giappone all’escursione nello Shiretoki National Park. Questo tour dura 11 giorni mentre il secondo, 'Da Honshu a Hokkaido: la magia del Giappone tra metropoli, natura e spiritualità’, è di 13 giorni e prevede tre giorni a Tokyo; tra le attività, un’escursione su nave rompighiaccio per ammirare le scogliere di Shiretoko e una gita al Lake Akan National Park, dove incontrare il popolo Ainu e fare una ciaspolata guidata intorno al lago Akan.