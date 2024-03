Aeroporto di Genova, Msc e Costa valutano un piano comune

09:49

Un progetto comune sull’aeroporto di Genova. Ad annunciarlo Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere, che ha parlato di un possibile interesse della sua azienda, insieme a Costa Crociere, per lo scalo.

Nonostante non abbia anticipato nulla su un eventuale ingresso delle due compagnie nell’azionariato dello scalo, l’ipotesi potrebbe diventare realtà in un futuro non lontano, come sottolinea Il Sole 24 Ore riportando le parole dello stesso Vago: “L’aeroporto di Genova - ha sottolineato - potrebbe dare un supporto a tutti e due gli operatori per avere più passeggeri dall’Europa e organizzare voli anche da più lontano. È un’opzione interessante, la stiamo valutando insieme per vedere quali possano essere i piani, in un futuro molto breve”.



Valutazione in corso

Il lavoro da fare, ha aggiunto, è di vedere il potenziale dei passeggeri e la fattibilità del modello: “Quando riusciremo a essere concreti sul numero di aerei e compagnie - ha concluso -, nonché su quello di passeggeri che possiamo effettivamente portare, col mezzo aereo, ad imbarcare nei porti liguri, allora saremo in grado di capire come andare avanti sul fronte dell’azionariato”.