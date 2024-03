Guiness Travel firma la nuova linea di prodotto Viaggi Young

08:00

Guiness Travel firma la nuova linea di prodotto Young, che chiude il cerchio della programmazione 2024-25. Il nuovo format di viaggio prevede 25 itinerari in tutti e 5 i continenti per 146 partenze esclusive con accompagnatore dall’Italia. Il target a cui si rivolge la nuova linea di viaggio è quello identificato dalla fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni.

Il viaggiatore Young è attivo, curioso e intraprendente, amante dei grandi classici, ma aperto anche alle suggestioni dell’off road. Si tratta di un viaggiatore che ama stare in compagnia e condividere esperienze ed emozioni inedite, attento alla pianificazione di tappe e itinerari, ma anche disponibile al fuori programma e all’improvvisazione, purché conferiscano valore aggiunto all’esperienza di viaggio e sempre assistiti dall’accompagnatore.



La linea Young mantiene lo stesso Dna degli itinerari classici Guiness, garantendo servizi di livello 4/5 stelle, voli operati dalle migliori compagnie di bandiera, la presenza dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, guide professioniste parlanti italiano in loco, l’assistenza 24h di Guiness e la riprotezione totale, anche se dovuta a cause di forza maggiore.



“Continuiamo a costruire un prodotto completo, senza scorporare il pacchetto voli da quello del tour, in linea con quella che è e resterà la nostra filosofia di viaggio” spiega Michele Mosca, product manager.



Dallo ziplining nelle foreste di Ko Samui ai falò con i Tuareg sotto il cielo stellato nel deserto, dalle sedute di Muay Thai in Thailandia alle degustazioni di tapas in Galizia, passando per danze indonesiane e snorkeling nei fondali marini più belli del pianeta, sono tanti i momenti ‘wow’ previsti dagli itinerari Young.



La proposta Young viene presentata oggi a Napoli insieme alle altre novità introdotte dal t.o.: 20 cataloghi monografici cartacei e digitali oltre al catalogo generale, aumento delle destinazioni e degli itinerari, roadhsow ed eventi di formazione in presenza e online per la rete trade.