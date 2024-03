Teorema Vacanze, le proposte per la summer in agenzia

08:47

City break in diverse capitali europee e tour in Europa, oltre all’Egitto. Sono questi i prodotti di punta di Teorema Vacanze, brand del gruppo Volonline, per la prossima estate.

L’operatore propone partenze da numerosi aeroporti del Sud Italia sia verso le capitali europee che su a Sharm El Sheikh, dove, per la summer, lancia la proposta Family Plan dedicata alle famiglie con bambini fino ai 12 anni.



“Per il periodo estivo puntiamo sul ‘prenota prima’ con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre. Il ‘prenota prima’ sarà attivo fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento - commenta Luca Frolino (nella foto), responsabile booking Teorema Vacanze -. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024, abbiamo preso impegni per agosto con circa 10.000 posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per destinazioni di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana, Stati Uniti.”



Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità, battezzata “Teo Trovo”, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria disponibilità di tempo, può valutare la proposta economicamente più conveniente.



“Abbiamo anche creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creato per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana” conclude Frolino.