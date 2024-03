Un nuovo Titanic, il sogno di un miliardario australiano

11:10

Un Titanic 2.0 potrebbe presto solcare l’Oceano Atlantico. Il sogno è di un miliardario australiano, Clive Palmer, che da diversi anni sta cercando di realizzare una riedizione della nave tragicamente affondata nell’aprile del 1912.

Il primo tentativo è stato bloccato dall’arrivo della pandemia, ma ora il magnate – che presiede la Blue Star Line -, ha annunciato di volerci riprovare. “È molto più divertente creare il Titanic che sedermi a casa e contare i miei soldi”, ha affermato nel corso di una conferenza ufficiale, riporta Travel Mole.



Tutto sarebbe pronto per dare vita al progetto. Palmer ha dichiarato infatti di aver già allacciato legami con alcuni partner per realizzare la nuova nave: “Ci stiamo avvalendo dei migliori costruttori navali, progettisti e ingegneri del mondo per costruire il Titanic II”.



I lavori potrebbero partire già nel 2025. Da progetto, il nuovo Titanic dovrebbe misurare complessivamente 269 metri per 32 metri di larghezza e avere una capienza di 2.345 passeggeri.



Incluse nel progetto anche le quattro iconiche ciminiere gialle.



Una volta battezzata, la nave intraprenderà la stessa rotta del Titanic originale, dal porto di Southampton a New York.