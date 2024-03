Rccl rinvia gli sbarchi sulla sua isola privata Labadee

17:00

A causa dei disordini civili ad Haiti, Royal Caribbean ha annunciato la sospensione di tutte le toccate nave sull'isola privata della compagnia, Labadee.

Come riporta travelmole.com, alcune navi avrebbero dovuto fare scalo a Labadee nei prossimi giorni, tra cui Symphony of the Seas, Mariner of the Seas e Grandeur of the Seas.



Gli ospiti delle navi sono stati informati della revisione degli itinerari, che ora includono soluzioni alternative come uno scalo alle Bahamas.



Gli ospiti che hanno pagato in anticipo le escursioni a terra sull'isola di Labadee saranno rimborsati.