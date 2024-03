Disney Cruise Line crede nell’Italia, nuovi itinerari e attività per le agenzie

10:14

Disney Cruise Line guarda con sempre maggiore attenzione al mercato italiano. La compagnia di crociere della The Walt Disney Company, oltre a posizionare una delle sue sei navi, la Disney Fantasy, nel Mediterraneo con partenze da Civitavecchia per l’estate 2025, lancia un programma di attività dedicato alle agenzie di viaggi tricolori.

Pubblicità

Tra le iniziative, webinar dedicati durante i quali verrà illustrata l’intera flotta, gli itinerari e i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line ed avere informazioni e strumenti utili alle vendite.



I viaggi

Intanto, la compagnia ha presentato i nuovi itinerari 2025 per le sue navi.



Disney Fantasy arriverà per la prima volta in Europa con destinazioni del Nord Europa e del Mediterraneo da maggio a fine luglio. Le partenze da Civitavecchia e Barcellona da 5 a 12 notti toccheranno i porti di tutto il Mediterraneo, mentre una crociera speciale di 12 notti verso le isole greche farà tre scali in Grecia, due in Italia e l'unico scalo della stagione a La Valletta.



La Disney Wonder torna in Alaska da Vancouver con partenze di 5, 7, 8 e 9 notti da maggio a settembre. Le tappe saranno Juneau, Skagway e Ketchikan, con escursioni ai ghiacciai e alle reliquie delle miniere d'oro.



Quattro navi faranno scalo in Florida nell'estate 2025, con 3 navi in partenza da Port Canaveral e una da Fort Lauderdale con destinazione le Bahamas, i Caraibi e le due isole private Disney (Castaway Cay e Lookout Cay).



La Disney Treasure, che sarà varata a dicembre, proporrà infine itinerari di 7 notti da Port Canaveral verso i Caraibi orientali e occidentali. Le crociere nei Caraibi orientali porteranno gli ospiti a Castaway Cay, a Tortola e a St. Thomas, mentre i viaggi nei Caraibi occidentali avranno come destinazione Falmouth in Giamaica, Grand Cayman e Cozumel in Messico.