Star Clippers, nuovo home port a Grenada con nuovi itinerari

11:00

Un nuovo home port per Star Clipper, che nella stagione invernale 2025-2026 partirà da Grenada per una serie di crociere nell’area dei Caraibi.

Pubblicità

Il veliero effettuerà viaggi di 10 e 11 notti con visite a nuove destinazioni: Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinica) e Saline Bay (Mayreau). Gli itinerari di durata più ampia sono stati introdotti per soddisfare la domanda da parte degli ospiti di viaggi più lunghi nei Caraibi.



"Sebbene i nostri velieri abbiano fatto scalo più volte a Grenada durante i nostri itinerari caraibici, quando abbiamo visto profilarsi l'opportunità di renderla home port, ci siamo immediatamente messi al lavoro con la Grenada Tourist Authority – dice Mikael Krafft, ceo e presidente di Star Clippers -. I Caraibi sono una regione ideale per noi e avere la possibilità di offrire ai nostri ospiti nuove opportunità di sperimentare la bellezza e la cultura di Grenada apre una serie di nuove possibilità."



Da novembre 2025 a gennaio 2026, Star Clippers continuerà a percorrere i popolari itinerari in Costa Rica e nel Canale di Panama. La crociera di 14 notti nel Canale di Panama, in partenza da Balboa il 3 gennaio 2026, sbarcherà per la prima volta a Montego Bay (Giamaica), mentre le nuove rotte proseguiranno la stagione.