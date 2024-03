MyItalytotheworld sbarca a Roma

14:01

Apre una sede a Roma MyItalytotheworld. A partire da questo mese, il tour operator inaugura la sua nuova location nella Capitale, a pochi metri dall’ingresso dei Musei Vaticani.

La sede romana concentrerà al suo interno i reparti incoming, gruppi e FIT oltre a un reparto escursioni e attività, attraverso il quale le agenzie di viaggi potranno prenotare per i propri clienti sia tour guidati di gruppo che privati per le principali attrazioni turistiche della città.



“Presso la sede di Roma sarà inserito anche un reparto dedicato ai land service, premium e luxury, oltre ad avere uno staff che sarà a disposizione del cliente h24 - sottolinea Marella Bagnoli (nella foto), general manager di MyItalytotheWorld -. Siamo soddisfatti delle prospettive di crescita che questo 2024 porta con sé. Nonostante il mercato in cui operiamo sia estremamente ricco di competitor, ritengo che il nostro tour operator possa essere considerato come quel quid in più che certamente mancava sulla scena b2b”.