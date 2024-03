Istat: inflazione stabile a febbraio

12:03

Confermate le stime per l'inflazione di febbraio. L'Istat registra una sostanziale stabilità, con uin +0,1% su base mensile e +0,8% su base annua per i prezzi al consumo.

Anche l'incremento si mantiene dunque stabile rispetto al mese precedente, come riporta ilsole24ore.com.



L'indice in questione riguarda i prezzi al consumo per l'intera collettività, ovvero il Nic, al lordo dei tabacchi.



L'inflazione resta uno dei dati su cui il turismo concentra maggiormente l'attenzione, dal momento che può incidere in maniera determinante sulla propensione all'acquisto di viaggi e vacanze, soprattutto nelle prossime settimane, in cui dovranno partire le prenotazioni per l'alta stagione.