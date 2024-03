08:03

Impennata per il volume d'affari di Club Med nel 2023. Il tour operator chiude l'anno con il dato a 1,981 miliardi di euro, pari a un +17% rispetto al 2022 (quando aveva già raggiunto i livelli pre-pandemia). Balzo in avanti anche per l'utile operativo, che segna il record di 174 milioni di euro, corrispondenti a una crescita del 64% sull'anno precedente.

Tutto questo a fronte di un aumento di capienza pari al 6%; il 97% della capacità rientra nei segmenti dei Resort Premium o Exclusive Collection, con un incremento di 10 punti percentuali sul 2022.



"L'aumento del 50% del margine operativo, vicino al 10%, e l'utile netto record dimostrano il successo del nuovo modello di business di Club Med, la cui trasformazione è iniziata già nel 2004 - commenta il presidente Henri Giscard d'Estaing -. Il 2024 segnerà la finalizzazione dello spostamento verso l'alto del nostro portafoglio di Resort. Nei suoi 74 anni di storia, Club Med non ha mai avuto un portafoglio di Resort così interessante, sia nuovi che recenti o rinnovati".



Le prospettive per il 2024

Il trend al rialzo del 2023 prosegue anche nei primi mesi di quest'anno: "Con un nuovo forte aumento delle prenotazioni per il primo semestre del 2024 - prosegue il presidente -, Club Med è sulla buona strada per diventare il brand di turismo lifestyle più desiderato, offrendo un'esperienza che cambia la vita ai suoi dipendenti e contribuendo al turismo sostenibile”.



Sul fronte delle destinazioni, per il mercato italiano sono particolarmente importanti le mete lungo raggio, che rappresentano il 70% del business totale del 2023.



Per il corto raggio, la destinazione più gettonata resta il Club Med Cefalù.