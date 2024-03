Celestyal firma le crociere speciali nel Golfo Persico per la Formula 1

12:43

Sono tre le crociere speciali che Celestyal ha lanciato nel Golfo Persico in coincidenza con le gare del Gran Premio di Qatar e di quello di Abu Dhabi.

Le nuove partenze sono state adattate appositamente per il programma di Formula 1 e saranno di 7 e 14 notti. La prima crociera, ‘Desert Days & Qatar Grand Prix’, partirà il 25 novembre 2024 con il viaggio da Dubai a Khasab, nell’Oman, e tre giorni di permanenza a Doha in occasione delle gare automobilistiche.



La seconda crociera, 'Desert Days & Abu Dhabi Grand Prix’, sempre di sette giorni, salperà invece il 2 dicembre, con tre notti ad Abu Dhabi in coincidenza con il Gran Premio di Formula 1.



Infine il programma di 14 giorni, ‘Desert Days & Double Grand Prix’, combina i due gran premi con tre giorni a Doha e altrettanti ad Abu Dhabi. I pacchetti includonoi biglietti di tre giorni per assistere alle gare e i trasferimenti da e per la nave e fanno già parte della campagna primaverile di Celestyal, che propone uno sconto del 50% sugli anticipi versati fino al 30 aprile.