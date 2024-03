Pasqua, crescono i viaggi all’estero: ecco le mete

14:01

Pasqua all’estero per i viaggiatori italiani. Lo dice eDreams, che ha effettuato il suo tradizionale outlook sulle prenotazioni dei viaggiatori tricolore per il periodo delle vacanze pasquali.

Il weekend di Pasqua sarà, dunque, dedicato alla scoperta di mete oltreconfine, con un classifica che vede in prima posizione Tirana, seguita da Parigi e Amsterdam. La quarta piazza va a Londra, seguita da Barcellona e Catania come prima meta italiana in graduatoria. Le destinazioni a maggiore crescita rispetto all’anno precedente sono Amsterdam, con un +80% e Tirana, a +63%.



Sul lato opposto, eDreams ha anche evidenziato quali saranno le destinazioni preferite dagli stranieri che si recheranno in Italia a Pasqua. In testa alle preferenze Roma, seguita da Milano, Venezia e Firenze. Al quinto posto Napoli, poi Catania, Bologna, Palermo, Bari e Pisa. Le mete a maggior crescita rispetto al 2023 sono Catania a +37% e Firenze a +26%. I mercati principali inbound saranno, come da tradizione, quello francese, tedesco e spagnolo.