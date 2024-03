Msc Crociere è la prima compagnia internazionale in Cina dopo la pandemia

17:29

Msc Crociere è la prima compagnia di crociere internazionale a riprendere le operazioni di navigazione dalla Cina dall’inizio della pandemia.

Un evento a bordo di Msc Bellissima, nel suo primo scalo a Shanghai, ha celebrato il traguardo.



Msc Bellissima avrà come homeport Shanghai, Keelung e Shenzhen per tutta l'estate 2024. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per annunciare la programmazione invernale 2024-25 di Msc Crociere nella regione che vedrà Splendida partire da Shenzhen e Xiamen da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, mentre Bellissima tornerà a Shanghai a gennaio 2025.



"Il primo scalo di Msc Bellissima a Shanghai riafferma il nostro impegno per un mercato che continua a svolgere un ruolo strategico per noi – dice Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises -. Stiamo rispettando il nostro impegno nel portare nella regione una moderna ammiraglia e siamo pronti ad investire ancora in Cina contribuendo al sostegno dell'economia locale. Vogliamo promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria delle crociere nella regione, promuovere l'industria del turismo culturale e i relativi mercati."