Mistral Tour e la sfida cinese, Serra: “È la meta del futuro”

"La Cina si prepara a una seconda giovinezza. Non ha dubbi Michele Serra, a.d. di Mistral Tour Internazionale e presidente di Quality Group, nello scommettere sul prodotto che più di ogni altro ha caratterizzato le origini e la storia di Mistral.



“Siamo partiti nel 1975 proprio con la Cina - racconta il presidente con una punta di nostalgia -, pionieri su una meta che ha vissuto momenti di eccellenza. Fino ad arrivare al 2008, quando il gran rimbalzo avvenuto durante le Olimpiadi ha trasformato il Paese in un grande cantiere, rischiando di snaturare quello che i clienti volevano e percepivano come ‘la vera Cina’. Ma dal 2017 questa tendenza si è invertita, facendone un Paese da ri-scoprire per"... (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)