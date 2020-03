Tommaso Basili, l'avventuriero del viaggio

di Paola Trotta

13:12

È uno dei protagonisti del cast della soap opera quotidiana di Rai Uno 'Il Paradiso delle signore' dove interpreta Ennio Palazzi, ma ha prestato il suo volto anche in questa stagione di 'Don Matteo' ed è l’unico italiano tra i protagonisti della nuova serie di Netflix 'L’impero Ottomano'. È l’attore Tommaso Basili che a TTG racconta come sta vivendo questo periodo difficile con il Coronavirus ma non solo.

Come sta vivendo questa situazione?

Cerco di starmene tranquillo e di fare buon uso del mio tempo. Ho la fortuna di potere starmene in campagna, il che mi fa sentire più al sicuro. Non nego di essere preoccupato e spero passi tutto presto e che si possa tornare a viaggiare più di prima.



Viaggia tanto per lavoro, ma quando va in vacanza che genere di viaggiatore è?

Sono sempre stato un avventuriero, forse anche troppo, nel senso che decidevo la destinazione e poco più, il resto era tutta improvvisazione e devo dire che in questo modo, se si è aperti e con un po’ di fortuna, si fanno le scoperte più straordinarie. Negli ultimi anni, se non per lavoro, ho viaggiato molto meno ed ho puntato alla vacanza più che al viaggio, ma vorrei tornare presto in modalità esploratore.



Il viaggio più bello della sua vita e la città che porta nel cuore?

Ho avuto la fortuna di vagabondare tanto nella mia giovinezza, credo di avere passato all’estero metà della mia vita, un’esperienza che ti fa conoscere meglio ed apprezzare più casa propria, paradossalmente. Ho amato particolarmente il Messico e il Vietnam, oltre che il Madagascar, terra dove è nata mia madre. Come seconda casa ho la Spagna nel cuore. Barcellona è una città che frequento da 20 anni, oltre ad esserci vissuto per sei anni.



Mentre quello dei suoi sogni?

Ora più che mai quello di domani. Quello che mentre stai partendo ti senti di nuovo bambino, e mentre sei di ritorno ti senti più adulto.



Cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Dello spazio vuoto da riempire durante il viaggio.



E che rapporto ha con le valigie?

Le associo a qualcosa di bello, come i tabelloni delle partenze all’aeroporto, che spero di rivedere presto.