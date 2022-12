Elia Tedesco, dal turismo al palcoscenico

di Gaia Guarino

16:55

Elia Tedesco, classe 1994, è uno dei volti della Tv e del cinema italiano. La sua ‘casa’ è il palcoscenico, grazie a una formazione teatrale poliedrica è oggi un artista eclettico che spazia dalla recitazione alla danza passando per la musica. Di recente è entrato nel cast de “Il Paradiso delle Signore” in onda ogni giorno su Rai 1, dove interpreta il siciliano Vito Lamantia. Eppure, nel passato di Elia, vi è un percorso di studi dove protagonista è stato il turismo. Prima l’Istituto Tecnico Commerciale Linguistico con indirizzo turistico, poi una laurea all’Università di Torino in Lingue e Culture per il Turismo…nel frattempo un grande sogno: diventare un attore.



Viene da un percorso scolastico e universitario legato al mondo del turismo, di cosa si è occupato prima di iniziare a lavorare come attore?

Subito dopo la scuola superiore, prima di iscrivermi al corso di recitazione, ho vinto il Master dei Talenti e ho avuto la possibilità di vivere per tre mesi in Irlanda, a Ballinasloe nella contea di Galway. Qui mi sono occupato di organizzazione di eventi, ma un giorno ho scoperto qualcosa di curioso: nel nostro ufficio c’era un teatro dismesso, così nelle pause andavo lì a recitare. Tornato a Torino, parallelamente alla formazione artistica, ho frequentato l’università continuando ad approfondire l’ambito turistico. Ho svolto un tirocinio in hotel stando al front desk, un’esperienza che custodisco con piacere.



Turismo e teatro: trova dei punti di contatto tra queste due realtà?

Sì, direi che turismo e teatro si sposano bene! Ho scritto due tesi in cui ho mischiato questi universi: in quella per la laurea triennale, per esempio, ho parlato di come il teatro possa rivoluzionare il turismo di una determinata area dismessa o di un’intera regione.



Nel suo futuro c’è più turismo o spettacolo?

Il turismo è una materia che mi ha sempre interessato ma oggi il mio mondo è totalmente incentrato sul teatro e sulla recitazione. Mi piace fare più cose, mai dire mai. Magari un domani potrei avere un mio hotel… chissà!



Parliamo di viaggi: qual è il ricordo più bello?

L’Irlanda, è stato un viaggio formativo sotto tanti aspetti. Vivevo nella contea di Galway ma nel weekend andavo a Dublino, Cork, raggiungevo i miei amici e ho scoperto quanto speciale fosse questo Paese. Ci ho lasciato il cuore, non dimenticherò mai il verde e l’aria che si respirava.



Prima di concludere, dove le piacerebbe andare nel prossimo futuro?

L’Egitto, mi affascina da sempre. Per questa destinazione mi affiderei totalmente a un t.o. e a un’adv così da andare sul sicuro e farmi coccolare.