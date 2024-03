Aprea, Ota Viaggi: “Mare Italia ‘bene rifugio’, ma attenzione ai prezzi”

“Il Mare Italia resta un bene rifugio, ma occorre fare molta attenzione alla dinamica dei prezzi”. Mario Aprea, cfo di Ota Viaggi, è ottimista sulla stagione, forte di numeri che, al momento, superano quelli del 2023.

“Sicuramente la forte spinta registrata in questi mesi dal Mare Italia può in parte addebitarsi alle difficoltà che alcuni competitor stanno vivendo a causa della crisi in Medio Oriente. Ma attenzione, l’Italia è come l’oro, un bene rifugio nei momenti di crisi che però può rivelarsi un boomerang se non si gestisce al meglio la dinamica dei prezzi”.

Lavorare sui prezzi

In quest’ottica, il manager ricorda come sia fondamentale “lavorare sui prezzi, non sulle singole settimane, ma sull’intera stagione. Attualmente la differenza delle quote praticate sui mesi di spalla è sproporzionata rispetto ai prezzi di luglio e agosto. Certo, si tratta di due tipi di mercato molto diversi: chi prenota in luglio e agosto vuole la vacanza a ogni costo, mentre nei mesi di spalla è necessario favorire la prenotazione proponendo prezzi particolari che spingano la famiglia o la coppia a partire in bassa stagione. Da qui la necessità di incentivi come la possibilità di annullamento della prenotazione anche sotto data. Importante sarebbe comunque cominciare a ripensare a una dinamica dei prezzi differente, redistribuita in modo più omogeneo su tutte le settimane di operatività delle strutture”.

Isabella Cattoni