Club Med rafforza i servizi dedicati alle famiglie. L’ultima novità riguarda il Resort Marrakech La Palmeraie, immerso in 67 ettari di giardini e palmeti e non distante dalla Medina, classificata patrimonio Unesco. Nella struttura marocchina Club Med ha aperto lo spazio Oasis Family, un luogo nel cuore del resort, pensato per soddisfare tutte le esigenze delle famiglie, con sistemazioni che offrono due camere da letto disposte attorno a uno spazio centrale con piscine per grandi e piccini e un bar dedicato.

La nuova area si ispira agli Ksar, villaggi fortificati che sono simbolo dell’architettura del Maghreb e soprattutto del Marocco, e l’ampliamento del resort comprende 66 nuove camere progettate dal designer Laurent Maugoust, tutte ispirate all’universo decorativo marocchino, caratterizzato dallo zellige, con suoi colori contrastanti come il blu Majorelle e il verde che richiama i giardini della Palmeraie.

Il resort offre assistenza ai bambini, infrastrutture ad hoc per i più piccini a partire dai 4 mesi di età ed esperienze e servizi dedicati alle famiglie.