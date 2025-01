Tunisia e Puglia sono le ultime due destinazioni in ordine di tempo scelte da Futura Vacanze per proporre due nuove strutture. Si tratta del Futura Club Caribbean World Mahdia e del Futura Club Albatros a Marina di Lesina, che seguono la prima novità già annunciata, il Futura Club Porto Kaleo in Calabria.

In attesa di ulteriori new entry, l’offerta del t.o. comprende ora un totale di 21 Futura Club.

“Presentiamo al mercato queste due novità con molta soddisfazione poiché hanno una forte valenza strategica per la nostra programmazione in un anno che sarà importante per il piano di crescita aziendale. Sul versante del medio raggio, la Tunisia sta performando molto bene e l’introduzione di una seconda struttura andrà a rispondere con un prodotto di grande qualità all’incremento delle richieste da parte della distribuzione e dei clienti.

Il nuovo Futura Club pugliese va, invece, a diversificare ulteriormente la nostra offerta in una delle regioni chiave del Mare Italia, presidiando un’area come il Gargano, che, anche per la sua posizione, ci permetterà di far crescere la pacchettizzazione con il treno, soluzione che sta incontrando sempre più favori” ha spiegato Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze.