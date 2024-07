Il Gruppo Nicolaus riconferma la centralità del segmento hospitality nel piano di sviluppo aziendale e nomina Fabio Massimo Ragusa nuovo chief operating officer di questo comparto.

Con una laurea in economia e management dei servizi turistici, oltre 20 di esperienza e una lunga e fruttuosa collaborazione con il gruppo mondiale Accor come franchising development e operation manager, la nuova figura manageriale si inserisce in un team composto da professionisti del settore che risponde a Giuseppe Cavallo, amministratore delegato della società del Gruppo con focus verticale sulle gestioni alberghiere.

Nella sua nuova funzione, Ragusa si avvarrà del supporto di diverse figure corporate e dei general manager della compagnia alberghiera.

“Con grande soddisfazione salutiamo l’ingresso nel nostro team di un professionista esperto e molto stimato anche in ambito internazionale quale Fabio Massimo Ragusa, che ha operato in importanti realtà e che ha dimostrato entusiasmo per il nuovo ruolo che andrà a svolgere con spirito di condivisione. Grazie alle sue competenze riuscirà a fare la differenza per ciò che concerne l’ottimizzazione dei processi organizzativi di tutti i segmenti della nostra organizzazione e delle risorse umane, finanziarie e tecniche”, commenta Giuseppe Cavallo.

“Sono molto felice di dare inizio a una nuova tappa della mia vita lavorativa presso una realtà come il Gruppo Nicolaus, azienda in costante evoluzione su più ambiti e orientata a una crescita solida e sostenibile. Mossa da una grande capacità di visione del panorama turistico mondiale, nell’arco di pochi anni è già riuscita a esprimere eccellenza e innovazione nell’ambito dell’hospitality, settore complesso e sfidante. Il desiderio di mettersi in evidenza anche grazie a un approccio inedito a questo settore è per me una forte leva motivazionale e non vedo l’ora di condividere la mia esperienza con un team i cui asset differenzianti sono la competenza e la passione dei suoi stimati professionisti” aggiunge Ragusa.