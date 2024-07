Kuda, Michela Giombi nuova responsabile prodotto Oriente

È Michela Giombi la nuova responsabile prodotto Oriente di Kuda Tour Operator. L’operatore l’ha scelta per la sua professionalità riconosciuta e la grande esperienza e conoscenza delle destinazioni del Sud-Est asiatico e del Giappone, maturata in diverse aziende come Origini, Francorosso, Quality e Bell Travel.

“Michela - si legge nella nota dell’operatore - porta in azienda una forte passione, una predisposizione alle relazioni, un amore per i viaggi e la sua voglia di raccogliere una sfida stimolante in un’azienda ambiziosa, che vuole garantire consistenza, professionalità e affidabilità in totale sincronia con i bisogni della clientela”.

La programmazione del t.o. si concentra sul lungo raggio, con la Kuda Collection che comprende 12 destinazioni con partenze mensili: Sudafrica, Namibia, Perù, Bolivia, Ecuador, Kenya, Tanzania, Marocco, Egitto, Giordania, Vietnam e India. ‘Vivi’, invece, offre tour collettivi con partenze settimanali garantite, mentre ‘A Modo Mio’ propone itinerari individuali flessibili, con partenze giornaliere. Per Cina e Giappone le nuove proposte sono attese per il 2025-2026.