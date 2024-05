Le novità dell’estate 2024 di Ponant

Un’estate ricca di novità quella di Ponant, prima fra tutte il debutto a giugno in Corsica del nuovo catamarano di lusso Spirit of Ponant, appena entrato in flotta. La nuova imbarcazione, che mette a disposizione 6 cabine, per tutta l’estate prevederà itinerari di 8 giorni/7 notti nel Mediterraneo per poi raggiungere le Seychelles nell’inverno 2025.

Con questo nuovo catamarano, Ponant aggiunge un’altra freccia al suo arco di offerte di lusso in contesti esclusivi. Si tratta di un’iniziativa innovativa che conferma l’impegno dell’azienda per un turismo più eco-sostenibile e il suo legame storico con la vela.

Novità anche nel core business della compagnia, le spedizioni polari. Ponant prevederà per alcune partenze estive a bordo di Le Commandant Charcot, la prima nave da spedizione polare ibrida elettrica della compagnia, una expedition-guide di lingua italiana che accompagnerà gli ospiti nelle esplorazioni/escursioni a terra e prevederà momenti di incontro con lezioni e conferenze con Lucia Sala Simion. Autrice di libri e reportage, ha preso parte a spedizioni in Antartide e dal 2020 Lucia collabora con Ponant come guida e relatrice di spedizioni.