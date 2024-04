Nuovi ingressi in Ecoluxury Retreats of the World

Si arricchisce di nuovi ingressi la collection Ecoluxury Retreats of the World, con l’ingresso della prima struttura in Puglia e ampliando la presenza dei Sanctuary Retreats in Tanzania e non solo.

Con il Ddò Relais Ecoluxury sbarca in Puglia: il progetto di restauro conservativo della famiglia Serpieri ha recuperato un’antica Lamia dei primi del ‘900 interamente ristrutturata mantenendone intatto il fascino della pietra originale e l’impianto rurale avvalendosi di tecnologie moderne per limitare l’impatto sull’ambiente circostante nella costruzione e nell’operatività.

Si rafforza anche la presenza in Africa, già riccamente rappresentata dai lodge Saruni, Wilderness e Sanctuary Retreats. Proprio di quest’ultimo gruppo ricettivo fanno parte i nuovi partner Sanctuary Ngorongoro Crater e Sanctuary Kichakani che completano l’offerta già presente in Tanzania con Sanctuary Swala e nel resto dell’Africa con Sanctuary Baines’ e Sanctuary Chobe Chilwero in Botswana; Sanctuary Olonana in Kenya; Sanctuary Gorilla Forest Camp in Uganda e il Sanctuary Sussi & Chuma in Zambia.

Imminente anche l’ingresso del Sanctuary Zein Nile Chateau, una dahabiya disponibile solo per noleggi privati in navigazione sul Nilo.

“Ecoluxury Retreats of the World si arricchisce di partner fortemente impegnati sui propri territori – dice Enrico Ducrot, fondatore di Ecoluxury Retreats of the World –. Sanctuary Retreats è un gruppo dedito alla salvaguardia della flora e fauna degli ambienti in cui opera, tanto quanto impegnato sul fronte della tradizione culturale delle comunità locali. Ngorongoro Crater Camp ne è un esempio degno di nota. Le sue buone pratiche dimostrano che lavora attivamente per preservare la cultura Masai, incoraggiando le interazioni tra ospiti e comunità locale e incorporando i valori della tradizione nel proprio business quotidiano rendendo così autentica ed indimenticabile l’esperienza dell’ospite, che può così contribuire a preservare i delicati equilibri del territorio.”