The Luxury Collection by Marriott Bonvoy apre a Istanbul Sanasaryan Han

Debutta a Istanbul, sotto le insegne di The Luxury Collection, Marriott Bonvoy, la nuova Sanasaryan Han, un santuario urbano nel cuore della Città Vecchia.

“Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, Istanbul, racchiude l’essenza di questa città storica e incarna lo spirito avventuroso dei turisti di tutto il mondo attraverso un design dinamico ed esperienze su misura” spiega Philipp Weghmann, Vice President and Global Brand Leader di The Luxury Collection.



Costruita originariamente nel 1895, la struttura neoclassica coniuga perfettamente l'opulenta grandezza della Città Vecchia con il patrimonio culturale di Istanbul. L'hotel è situato a pochi passi da luoghi d'interesse come lo Spice e il Grand Bazaar, la Moschea Blu, Hagia Sophia e il quartiere di Karaköy.



La struttura ha subito un restauro meticoloso, che onora il suo passato con una collezione curata di manufatti e oggetti d'antiquariato che attendono di essere scoperti. Le 63 camere, tra cui 6 suite con ampie panoramiche su Istanbul incorniciate da grandi finestre ad arco Ottomano, sono caratterizzate da un design sobrio ed elegante. Gli ampi bagni sono ispirati agli antichi hammam Turchi e regalano un senso di serenità. In ogni camera si trova un set da tè Turco curato dal Tea Master dell'hotel, che invita gli ospiti a gustare questa bevanda aromatica nelle tradizionali tazze di vetro.



L'hotel incoraggia i visitatori a scoprire le tradizioni culinarie della Turchia con un ristorante e un bar caratteristici. Sini, ispirato alle vivaci strade di Istanbul, offre un'esperienza culinaria di alto livello che celebra i piatti tradizionali, come il raffinato Simit bagel alla Lakerda e un piatto di pesce caratteristico con erbe mediterranee servito in un recipiente di vetro. The Library Bar di Sanasaryan è uno spazio dinamico che ogni settimana propone eventi di teatro, musica, presentazioni di libri ed esibizioni dal vivo.